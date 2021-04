SONDAGGIO SUPERMEDIA-AGI. CRESCE ANCORA FDI, TIENE IL PD, CALO PER LEGA E M5S

Nel consueto appuntamento settimanale con il sondaggio Supermedia Agi, nel quale viene valutata l’intenzione di voto degli italiani in caso di voto per le Elezioni Politiche, si registra ancora una crescita per Fratelli d’Italia mentre diminuiscono le percentuali per Lega e Movimento 5 Stelle. Ecco il quadro completo del sondaggio settimanale.

Lega 22,3 (-0,1)

Pd 18,9 (+0,1)

FdI 17,7 (+0,3)

M5s 16,7 (-0,3)

Forza Italia 7,6 (-0,1)

Azione 3,2 (-0,3)

Italia Viva 2,5 (-0,6)

Sinistra Italiana 2,3 (=)

Verdi 1,8 (=)

Art.1-Mdp 1,4 (-0,1)

+Europa 1,3 (-0,2)