Proprio mentre a Salerno scendevano in piazza, per una manifestazione di protesta, gli operatori dei mercati rionali, insieme ai ristoratori ed a barbieri e parrucchieri, da Napoli è arrivata la notizia di una imminente firma del Presidente della Regione De Luca sulla riapertura dei mercati ai soli generi alimentari. La decisione sarà collegata ad un rigido protocollo che i sindaci dovranno predisporre per limitare al massimo assembramenti e contatti all’interno delle aree mercatali.

