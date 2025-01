PROVE DI PACE NEL PD: IL COMMISSARIO REGIONALE ANTONIO MISIANI A SALERNO CON PIERO DE LUCA

Un confronto che assume un valore politico e simbolico perchè le porte del Pd di Salerno, dopo mesi di sopportazione a distanza, si sono aperte per il Senatore Antonio Misiani, Commissario Regionale del Partito Democratico in Campania, l’uomo inviato a Napoli da Elly Schlein per rimettere ordine in un partito, dopo il caso delle tessere false. Il clima, adesso, va verso un netto miglioramento ed anche le parole di Misiani, soprattutto sulla questione De Luca e Terzo Mandato, vanno nella direzione di un dialogo.

Abbiamo una posizione nazionale sulla questione del Terzo mandato che è nota e che si è espressa nel voto contrario in Senato nel marzo del 2024″. Così il senatore Antonio Misiani, commissario regionale del Pd in Campania e responsabile nazionale Economia, a margine di una iniziativa politica del partito, a Salerno. “Le elezioni regionali in Campania – aggiunge – sono forse l’appuntamento più importante del 2025, ne siamo consapevoli. Lavoriamo per l’Unità a partire dal buon lavoro fatto dalla Giunta e dal Presidente De Luca in questi 10 anni”. “Vogliamo allargare la coalizione, con le forze alternative alla destra – sottolinea MISIANI -. Auspichiamo che questo lavoro coinvolga tutti. Il nostro lavoro è in questa direzione. Si vince se si è uniti”.