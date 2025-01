È stato annunciato dal Sindaco Vincenzo Servalli, nel corso della conferenza stampa, l’ingresso in Giunta di Adolfo Salsano.

“Sono molto soddisfatto – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – della decisione di Adolfo Salsano di accettare la proposta di entrare in Giunta. La sua esperienza politica ed amministrativa sarà utile in questo scorcio finale di consiliatura. Ringrazio Germano Baldi per il lavoro svolto e per il prezioso contributo che darà nell’Assise Comunale”.