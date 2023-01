PROVINCIA DI AVELLINO. IL PD BOCCIA LA NOMINA DI GIAQUINTO VICE PRESIDENTE

Il Partito Democratico, per bocca del suo consigliere provinciale Costantino Giordano, ha bocciato, sotto il profilo politico, la scelta del Presidente Rizieri Buonopane di nominare Vice Presidente della Provincia di Avellino Girolamo Giaquinto, Sindaco di Montoro, da sempre molto vicino agli ambienti del centro destra. Quella di Buonopane è stata una scelta obbligata, anche per gli accordi presi prima della ripetizione del voto per le Provinciali, ma la decisione non è stata condivisa, da quanto si legge nelle dichiarazioni di Giordano, nè con il gruppo consiliare del Pd nè, tanto meno, con i vertici provinciali del Partito Democratico di Avellino. In Irpinia, intanto, ci si prepara alla visita del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, candidato alla Segreteria del Pd per le primarie del prossimo febbraio.

