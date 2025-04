PROVINCIA DI SALERNO. ATTESA PER LA PRIMA RIUNIONE TRA NAPOLI E I CONSIGLIERI PROVINCIALI

Potrebbe essere convocata per la fine della settimana, a Palazzo Sant’Agostino, la prima riunione tra il neo Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli ed i Consiglieri Provinciali di maggioranza. Al centro della discussione ci sarà, anche, la questione deleghe che, secondo molte indiscrezioni, il Presidente Napoli intende lasciare ferme cosi’ come stabilito dopo le elezioni dei Consiglieri Provinciali del Dicembre 2023. Resta, poi, da comprendere la operatività dello stesso Napoli che sarà diviso tra Palazzo di Città a Salerno e Palazzo Sant’Agostino: stando alle sue prime dichiarazioni ai Consiglieri Provinciali di maggioranza sarà lasciata grande libertà di movimento, proprio per evitare un rallentamento nell’attività della macchina amministrativa della Provincia di Salerno.

