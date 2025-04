MAURIZIO GASPARRI (FI): “COMPLIMENTI AI VERTICI RAI PER RIQUALIFICAZIONE NAPOLI”

“Complimenti al vertice della RAI per il progetto di riqualificazione del centro di produzione televisiva di Napoli. Una realtà storica del servizio pubblico che vivrà una nuova stagione, che certamente sarà caratterizzata da un impegno importante. Il centro di Napoli ha sempre rappresentato una punta avanzata per la RAI e un messaggio di fiducia per tutto il Mezzogiorno. Il progetto comporta investimenti significativi e dimostra che la RAI, al di là di qualsiasi polemica pretestuosa dei suoi detrattori, va avanti assorbendo sia la sua funzione culturale, informativa e di intrattenimento, ma anche valorizzando le proprie infrastrutture. Da quella storica romana, che finalmente affronta un annoso problema, a quella napoletana che vivrà nuove e importanti stagioni all’insegna di una modernizzazione che darà luogo a una struttura di avanguardia”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Vigilanza Rai.

