CASTEL SAN GIORGIO. BOMBA AL COMUNE, LANZARA IN AUDIZIONE IN COMMISSIONE ANTIMAFIA

«Sono grata all’organismo nazionale Antimafia, al presidente Sallemi, alla senatrice salernitana Anna Bilotti ed a tutti i componenti della commissione, per aver voluto approfondire quanto avvenuto negli ultimi anni a Castel San Giorgio e soprattutto all’indomani dell’ordigno che nella notte tra il 9 e il 10 marzo scorso ha sventrato il portone del nostro palazzo di città-ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -.

Proprio mentre venivo ascoltata dall’Antimafia, questa mattina, a distanza di quasi un mese da quel vile attacco, il portone è ritornato al proprio posto dopo una certosina attività di riparazione, cancellando i segni più evidenti di quell’attentato.

Ho esposto alla Commissione, con tranquillità e con fermezza, quanto accaduto, chiedendo risposte non solo per me ma per tutti i 13700 abitanti di Castel San Giorgio.

Confido nella Magistratura, nelle forze dell’Ordine ed ora anche nella Commissione Antimafia affinchè, con l’individuazione dei responsabili, si possa cancellare una macchia che non ci appartiene e che non rispecchia il volto operoso e perbene della nostra città»-ha concluso Paola Lanzara.

