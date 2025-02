PROVINCIA DI SALERNO. DA DE MAIO A LANZARA, DA PETTA A VOLPE: I NOMI PER IL DOPO ALFIERI

In attesa di conoscere la data per la celebrazione delle elezioni Provinciali di Salerno per la carica di Presidente, in casa Pd sono già iniziate le grandi manovre per la indicazione del nome del candidato alla successione di Franco Alfieri a Palazzo Sant’Agostino. Fuori gioco l’attuale facente funzioni Giovanni Guzzo, che non ricopre l’incarico di Sindaco ma di Consigliere Comunale, si fanno già i primi nomi tra i Sindaci della Provincia di Salerno esponenti del Partito Democratico: in prima fila c’è il nome del Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio che deve vincere la concorrenza del primo cittadino di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara. C’è, anche, il nome di una donna che circola negli ambienti del Partito Democratico: si tratta di Anna Petta, Sindaco di Baronissi, eletta nello scorso mese di Giugno. Infine, dalla zona meridionale della Provincia di Salerno, spunta il nome dell’attuale Sindaco del Comune di Bellizzi Mimmo Volpe.

