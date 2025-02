CAVA DE’ TIRRENI. LO SFOGO DEL SINDACO SERVALLI: “OPPOSIZIONI VOGLIONO SOLO DEMOLIRE LA MIA PERSONA”

“L’azione delle opposizioni cittadine si concretizza in uno unico tema, ripetuto e costante nel tempo. La demolizione personale del sindaco. Mi inviano un livoroso intervento del consigliere Murolo che mi rimprovera il tentativo di rendere un po’ più solida la maggioranza per affrontare l’ultima fase della consiliatura.”

Lo scrive il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli.

Per questo semplice, legittimo, tentativo divento oggetto dei suoi strali accompagnato dal controcampo di chi un tempo fu giornalista.

Del resto lo stesso coordinatore di Fratelli d’Italia , Gianpio De Rosa, non fa passare un giorno senza inviare video ed insulti sui social con una ossessività che meriterebbe miglior causa.

Eppure tra poco si vota ed io non sarò in campo. Potreste dedicare le vostre attenzioni ad un programma da presentare alle elezioni? Potremmo avere qualche proposta? Può darsi che vi voto. Oppure oltre che offendere come in tutti questi anni non sapete fare altro?

Fatta questa breve divagazione, ritorno alle cose serie. Stamattina passi avanti importanti per Piazza San Francesco che mi auguro possa finire per fine anno.

Vediamo.