PROVINCIA DI SALERNO. FDI PRESENTA INTERROGAZIONE SU PERICOLI STRADA LITORANEA

Dopo le sollecitazioni giunte dal Consigliere Comunale di Pontecagnano Faiano Raffaele Silvestri, i consiglieri provinciali di Fdi Carmine Amato e Giancarlo Baselice hanno presentato una interrogazione al Presidente della Provincia Franco Alfieri, per denunciare la situazione di grande pericolo in cui si trova la Strada Litoranea 175.

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia è impegnato a sensibilizzare questa amministrazione a porre in essere atti riguardanti l’adozione di “misure di sicurezza” su tutto il territorio provinciale con particolare riguardo la fascia costiera interessata da alcune arterie stradali di competenza della Provincia di Salerno, tra le quali la SP175.

CONSIDERATO CHE

• in questi ultimi anni si sono verificati numerosi incidenti stradali sulla SP175 – litoranea – tra i quali, l’incidente stradale mortale che si verificò durante il periodo di inagibilità e chiusura del Ponte ASA per la cui ricostruzione la città di Pontecagnano ha dovuto attendere oltre tre anni e che, ad oggi, risulta chiuso da barriere di cemento nella parte dedicata al traffico pedonale;

• sulla SP175 – litoranea – qualche giorno fa all’altezza del locale “dolce vita” si è verificato un altro incidente stradale mortale che ha coinvolto un pedone;

• la SP175 – litoranea è del tutto sprovvista di “dossi” o “dissuasori” di velocità per cui l’alta velocità costituisce un forte pericolo prima di tutto per i pedoni e poi per gli stessi automobilisti e ciclisti;

• prima il depotenziamento e la soppressione della Polizia Provinciale voluta dalla maggioranza di quest’amministrazione ha comportato e comporterà innumerevoli disagi in merito.

• alla luce dei numerosi incidenti occorsi e degli atti criminosi verificatisi in questi anni, risulta indispensabile realizzare sulla fascia costiera, in particolare sulla SP175 – litoranea – una serie di interventi volti ad aumentare il “livello di sicurezza” tra i quali:

– rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale;

– realizzazione di “dossi” o “dissuasori” di velocità;

– videosorveglianza

– la costituzione di un tavolo permanente con la Prefettura di Salerno volto ad aumentare la presenza delle “forze dell’ordine “

Chiedono e interrogano

Al Sig. Presidente della Provincia di Salerno Avv. Franco Alfieri per conoscere:

1. Quali azioni intende intraprendere sulla fascia costiera e sulle strade provinciali di propria competenza per aumentare il “livello di sicurezza”;

2. Sempre con questo obiettivo, quali azioni intende intraprendere la Provincia di Salerno nella cui competenza ricadono le strade provinciali – tra cui la SP175 – nonché il Ponte Asa che, ad oggi, a causa dei blocchi di cemento posizionati risulta chiuso al traffico pedonale e i pedoni, pertanto, sono obbligati ad attraversare due volte la SP175 per continuare il percorso “lato mare” con evidenti rischi per la loro incolumità.