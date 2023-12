PROVINCIA DI SALERNO. FRANCESCO MORRA: “URBANISTICA, GRANDE LAVORO FATTO A PALAZZO SANT’AGOSTINO”

“In due anni di lavoro a Palazzo Sant’Agostino, come Consigliere Provinciale delegato all’Urbanistica, sono soddisfatto di aver portato a casa l’approvazione di ben 11 Puc (tra cui quelli di Sant’Egidio del Monte Albino e di Montecorvino Rovella) e di aver avviato l’istruttoria per altri 13 Piani Urbanistici Comunali. Un lavoro importante che, grazie alla fiducia del Presidente Alfieri e la fondamentale collaborazione di tutti gli uffici tecnici, possiamo rivendicare come Amministrazione Provinciale”. Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Consigliere Provinciale del Partito Democratico, delegato, prima da Strianese e poi da Alfieri, alla materia urbanistica, stila un bilancio dei quasi due anni di lavoro a Palazzo Sant’Agostino. “Con tutti i limiti imposti dalla mancanza di risorse, umane e finanziarie, siamo riusciti a dare risposte, in tempi rapidi, alle tante amministrazioni comunali che ci hanno sottoposto il proprio PUC per l’approvazione. Conosco, da Sindaco, gli sforzi che tutti gli amministratori locali compiono per la redazione, l’approvazione e l’adozione del Piano Urbanistico Comunale che, forse, anche prima del bilancio di previsione, rappresenta l’atto politico piu’ determinante che una amministrazione comunale possa preparare. Con il Puc ogni Comune traccia il futuro del proprio territorio: la crescita demografica, la crescita economica, la crescita delle attività sociali.”. Oggi, intanto, nei corridoi della Provincia di Salerno, si pensa all’appuntamento con il voto di mercoledi’ 20 Dicembre: “Avrei preferito il ritorno al voto popolare” sottolinea Morra, “che credo arriverà a breve. Intanto, nel segno della continuità politica ed amministrativa, affronteremo questa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno.”

Share on: WhatsApp