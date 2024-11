PROVINCIA DI SALERNO. GIOIELLA (FD): “CHIUSURA BIBLIOTECA, IL PD FA LO SCARIBARILE: E’ COLPA DEL GOVERNO?”

“Ho letto, rimanendo allibito, le dichiarazioni che il consigliere provinciale del PD Francesco Morra ha rilasciato in merito alla chiusura della Biblioteca Provinciale di Salerno. Il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Sant’Agostino, come è nello stile deluchiano, gioca a scaricabarile, provando a nascondere le proprie responsabilità, indicando, non è chiaro per quale motivo, il Governo Meloni quale responsabile dello stop alla Biblioteca. Come si può accusare il Governo nazionale per un errore burocratico-amministrativo, commesso da chi, da 11 anni, governa la Provincia di Salerno ?”

E’ quanto scrive, in una nota diffusa alla stampa, Aniello Gioiella, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Provinciale a Salerno,

Siamo davvero al ridicolo anche per l’attacco che lo stesso Morra sferra alla Legge Delrio, norma voluta e votata dal suo partito, il Partito Democratico. La grande confusione, politica ed amministrativa, che regna in Provincia provoca, come è evidente, danni enormi soprattutto ai cittadini. Se non sono capaci di Governare si dimettano in massa visto che l’Ente Provincia è un fantasma istituzionale ed è anche retto da un facente funzione per le note vicende giudiziarie. Sulla vicenda della Biblioteca provinciale presenterò anch’io un’interrogazione consiliare nella scia di quanto già annunciato a livello nazionale dal Senatore Antonio Iannone.