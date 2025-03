PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO: “TUTTO IL CONSIGLIO CON PAOLA LANZARA”

La scorsa notte è stato compiuto un attentato incendiario ai danni del comune di Castel San Giorgio, danneggiando parte della facciata esterna della sede, il portone di ingresso e gli uffici situati a pian terreno.

“Tutta la mia solidarietà – afferma il vice presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo – al sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara. È sconcertante quanto accaduto ed ovviamente aspettiamo fiduciosi l’esito delle indagini per capire qualcosa in più, ma certo sono episodi molto spiacevoli.

La mia vicinanza va anche alla Giunta ed al Consiglio Comunale perchè possano continuare a lavorare in assoluta serenità. Mi auguro infatti che il lavoro quotidiano di Amministratori locali a servizio delle nostre comunità, possa consolidare sempre più la cultura della legalità e contrastare ogni forma di criminalità, come fa il Comune di Castel San Giorgio e come fanno tante altre Amministrazioni comunali dell’Agro Nocerino Sarnese e della nostra provincia.

Tutta la zona dell’Agro in questo senso è un’area strategica, che dobbiamo presidiare. I nostri Amministratori locali non vanno lasciati soli, ora più che mai. In quanto vice presidente della Provincia di Salerno io e l’intero consiglio provinciale siamo al loro fianco e in particolare, ora, al sindaco Paola Lanzara. A lei ed alla comunità di Castel San Giorgio esprimo la mia solidarietà, a nome di tutta l’Amministrazione provinciale”.