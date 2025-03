ANNA BILOTTI (M5S): “BOMBA CASTEL SAN GIORGIO, EPISODIO GRAVE CHE INQUIETA”

È un grave atto intimidatorio che colpisce tutta la comunità”. Lo dice la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, dopo l’esplosione, la notte scorsa, di un ordigno davanti all’ingresso del palazzo del Comune di Castel San Giorgio (Salerno). “Non è la prima volta che accade un fatto del genere nel comune di Castel San Giorgio, dove due anni fa un altro ordigno esplose davanti all’abitazione della sindaca Paola Lanzara”, ricorda la parlamentare salernitana, confidando nel lavoro di magistratura e forze dell’ordine “perché si faccia presto chiarezza su quest’ultimo episodio, che preoccupa e lascia sgomenti”. “Esprimo la mia piena solidarietà alla prima cittadina, all’Amministrazione comunale e alla comunità tutta di Castel San Giorgio”, sottolinea Bilotti, che ha sentito telefonicamente la prima cittadina Paola Lanzara e l’assessora Antonia Salvati. La senatrice anticipa, poi, che sarà “a Castel San Giorgio il 21 marzo prossimo, in occasione della giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. Inoltre, per quanto accaduto “farò un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno e, da componente della commissione Antimafia, aprirò la discussione in commissione per quanto successo”.

