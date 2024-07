PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE ALFIERI ANNUNCIA NUOVI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE

La Provincia di Salerno prosegue le attività di miglioramento della sicurezza della propria rete viaria. In particolare sulla SP 179 nel Comune di Ottati, sono appena iniziati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di strada, Innesto SP 12 – Ottati. Sono previsti interventi di scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, di adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali e segnaletica stradale.

Invece iniziano a breve altri lavori. Sulla SP 110 Capitello – Ispani, in tratti saltuari, sono previsti interventi di scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, di adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali e segnaletica stradale e di bonifica temporanea di tratte stradali soggette a frana.

Infine sulla SP 442 – Comune di Caggiano, sono previsti interventi di rifacimento giunti viadotti, in particolare di scarifica e rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso in tratti saltuari, di rifacimento dei giunti sul viadotto e di apposizione segnaletica di scopo.

“Risolvere i problemi del territorio rimane la nostra priorità – dichiara il presidente Franco Alfieri – quindi continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità per migliorarne la qualità della vita.”