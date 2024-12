PROVINCIA DI SALERNO. MAGGIORANZA DIVISA SU DELIBERA PER ZONA CONTESTA PAGANI-SANT’EGIDIO

C’è il concreto rischio che la maggioranza di centro sinistra della Provincia di Salerno si divida sul tema della zona contestata Pagani-Sant’Egidio del Monte Albino. Un voto che equivale ad un semplice parere – visto che la Legge definitiva sul Referendum rientra nelle competenze della Regione – che, per il Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo, rappresenta un serio problema politico: i consiglieri di maggioranza, sempre compatti su altri argomenti, su questo tema arrivano sparpagliati, ciascuno guidato da un proprio criterio, politico o territoriale. E cosi’, alla vigilia dell’assemblea dei Sindaci per l’approvazione del Bilancio, la Provincia di Salerno, che dallo scorso 3 Ottobre è priva del Presidente eletto Franco Alfieri, corre il serio rischio di vedere andare in frantumi la maggioranza di centro sinistra che, dal 2013, in maniera ininterrotta, governa Palazzo Sant’Agostino.

