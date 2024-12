SAN VALENTINO TORIO. LUNEDI’ 16 DICEMBRE CONFERENZA DI PRESENTAZIONE DELLA NUOVA RETE FOGNARIA

“Presentazione delle opere per il completamento e l’ attivazione della rete fognaria e l’ ottimizzazione della rete idrica”. Questo il titolo della CONFERENZA STAMPA che si terra’ lunedì 16 Dicembre alle ore 9.30 presso l’ aula consiliare del Comune di San Valentino Torio.

Parteciperanno il Sindaco Michele Strianese, il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero, il Presidente dell’ Ente Idrico Campano Luca Mascolo, l’ Amministratore delegato di GORI Vittorio Cuciniello, il Presidente di GORI Sabino di Blasi.

Si parlera’, in primis, della procedura di allacciamento in fogna delle utenze domestiche ed industriali e si illustrera’ l’ elenco delle strade del paese dove e’ possibile ora allacciarsi in fogna in quanto i reflui fognari non sono piu’ recapitati nel fiume Sarno e nei suoi affluenti, bensì vanno a depurazione negl impianti appositamente realizzati.

Un risultato importante per il disinquinamento del Fiume Sarno e dell’ intero comprensorio.