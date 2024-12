LA LUMINARIA DI NOCERA INFERIORE CHE DIVIDE LA POLITICA: XMAS PER NATALE O PER VANNACCI ?

Sta sollevando un vespaio di polemiche la luminaria che l’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha installato all’interno della nuovissima rotatoria all’uscita dell’autostrada. L’utilizzo della X come abbreviativo per Christmas o per la rievocazione della Decima Mas (X-MAS), uno dei simboli del fascismo, di recente rievocato dal Generale Vannacci ?

Intanto la Senatrice del Pd Susanna Camusso ha gettato benzina sul fuoco: “Nessuna ignoranza può giustificare scritte che ci ricordano simboli di matrice nazifascista. La scritta “XMAS” sarà pure virale all’estero, dove, appunto, non si parla italiano. Sarà anche uno degli addobbi preferiti da alcuni commercianti privati, liberi di decorare i loro spazi con tutta la creatività che ritengono. Ma non può essere accettata come scelta “estetica” di benvenuto e di auguri alla città, soprattutto quando il simbolo in questione (una luminaria natalizia) dovrebbe rappresentare un messaggio di auguri per i cittadini di Nocera Inferiore, che parlano italiano e conoscono molto bene la storia della nostra Repubblica e le atrocità commesse dal reparto fascista dalla Decima (X) Mas. Per questo, mi unisco all’ANPI provinciale e a tutti coloro che chiedono la rimozione della scritta. Come Partito Democratico, ribadiamo con fermezza il nostro impegno contro ogni forma di revisionismo storico e nostalgia fascista. Viva l’Italia antifascista!”