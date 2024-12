PROVINCIA DI SALERNO. OK AL BILANCIO IN CONSIGLIO, PALLADINO VOTA CONTRO E SIEDE TRA I BANCHI DELL’OPPOSIZIONE

Approvato, all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno, il bilancio di previsione 2025-2027 che, adesso, passa al vaglio dell’Assemblea dei Sindaci, convocata a Palazzo Sant’Agostino, per venerdi’ 20 Dicembre. Nel corso della seduta del Consiglio Provinciale, pero’, non sono mancate le sorprese: il Consigliere Provinciale Gerardo Palladino, che aveva comunicato la sua volontà di restituire le deleghe e passare in minoranza, non solo si è accomodato tra i banchi dell’opposizione, ma ha anche votato contro il bilancio di previsione di quella che, fino a qualche giorno fa, era stata la sua maggioranza.

Intanto per l’Assemblea dei Sindaci l’obiettivo è quello di raggiungere il quorum del 50+1 per la validità della seduta: a preoccupare la mobilitazione di una parte del Cilento, ma anche le difficoltà dei primi cittadini, o dei loro delegati, a raggiungere il Comune capoluogo in una giornata particolarmente complicata per la viabilità.