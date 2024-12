CORBARA. NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “DALLA REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO DI 150MILA EURO”

Sin da subito, mi sono interessato della vicenda, incontrando il Sindaco Pietro Pentangelo una prima volta nell’immediatezza del fatto e poi inviando al Presidente De Luca una lunga lettera, nella quale ho chiesto uno stanziamento economico che consentisse al Comune di Corbara di far fronte alle prime necessità legate alla sistemazione delle persone evacuate e al ristoro delle attività economiche costrette alla chiusura. Mi sono poi recato presso gli uffici della Regione, per raccogliere informazioni sulle modalità di accesso allo stanziamento, ricevendo indicazioni che immediatamente ho trasferito al Sindaco Pentangelo, in un secondo incontro con lui.