LEGGE ELETTORALE REGIONALE. IL MINISTERO DELL’INTERNO BACCHETTA MAGGIORANZA: NORMA SUI SINDACI INCOSTITUZIONALE

La Legge Regionale della Campania, modificata nel corso del mese di Novembre, dovrà essere modificata, a pena di un ricorso alla Corte Costituzionale “per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità” , nella parte in cui prevede che tutti i sindaci in carica, a prescindere dal numero degli abitanti, per essere candidati al Consiglio Regionale debbano rassegnare le dimissioni. E’ stata una nota del Ministero dell’Interno, giunta negli ultimi giorni a Napoli, a comunicare, in una sorta di raccomandazione, di procedere ad una modifica della Legge Elettorale, appena approvata, insieme alla norma sul terzo mandato. Adesso tocca al Consiglio Regionale della Campania, a partire dai prossimi mesi, procedere, se necessario, ad una modifica della legge o, eventualmente, attendere la decisione della Corte Costituzionale sulla norma che penalizza tutti i sindaci in carica.

A richiedere una modifica della legge, nelle scorse settimane, era stata anche l’ANCI CAMPANIA ma, adesso, la Raccomandazione inviata dal Ministero dell’Interno metterà i consiglieri regionali dinanzi ad una scelta.