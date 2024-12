PROVINCIA DI SALERNO. PALLADINO (MODERATI) ROMPE CON LA MAGGIORANZA: “CONSEGNO LE DELEGHE”

Il Consigliere Provinciale Gerardo Palladino, Presidente del Consiglio Comunale di Pagani, eletto nella lista dei Moderati voluta dal Consigliere Regionale Corrado Matera, al termine della seduta del Consiglio Provinciale di oggi, dopo il voto favorevole del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino sulla delibera per la zona Contestata con Sant’Egidio del Monte Albino, ha annunciato di voler abbandonare la maggioranza di centro sinistra e, di conseguenza, di procedere alla consegna delle deleghe nella giornata di lunedi’. Palladino, che si era battuto all’interno della maggioranza a Palazzo Sant’Agostino, per ottenere un voto favorevole per Pagani, stando alle sue dichiarazioni, avrebbe chiuso il suo rapporto di collaborazione con il centro sinistra, prima con il Presidente Franco Alfieri, poi con il suo facente funzioni Giovanni Guzzo.

Share on: WhatsApp