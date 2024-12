CONSORZIO VALLE DELL’IRNO. LUNEDI’ LA RIUNIONE DEL CDA PER LA NOMINA DEL NUOVO DIRETTORE

Il Consorzio Sociale Valle dell’Irno dà il benservito all’ex, oramai, Direttore Carmine De Blasio le cui dimissioni sono state, di fatto, accettate tanto che lunedi’ 16 Dicembre è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell’ente per la nomina del nuovo Direttore. Chiusa la partita con il passato, il Consorzio Sociale, la cui presidenza è nelle mani del Sindaco di Baronissi Anna Petta, dovrà procedere alla nomina del nuovo Direttore, attingendo, come previsto dalla normativa, dall’Albo Regionale delle persone idonee e ricoprire il ruolo in questione. L’obiettivo è quello di individuare un nome che vada in netta discontinuità con l’ex direttore De Blasio, prima delle dimissioni finito al centro di una serie di polemiche e di accuse, anche riguardanti alcuni problemi finanziari dell’ente che, nelle prossime settimane, ricadranno sui bilanci dei Comuni che ne fanno parte.

Share on: WhatsApp