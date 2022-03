PROVINCIA DI SALERNO. SONIA ALFANO (FDI): “COMPLIMENTI A MARANCA PER NOMINA DIRETTIVO UPI”

Il consigliere provinciale di FdI, Luca Maranca è stato eletto all’UPI (Unione della Province Italiane) Campania: un ottimo risultato per il partito di Giorgia Meloni raggiunto anche grazie all’aiuto della minoranza di Palazzo Sant’Agostino.

In tal senso, il Capogruppo Provinciale di Fratelli d’Italia, Sonia Alfano dichiara: “Esprimo le mie congratulazioni a Luca Maranca per l’elezione, quale componente di opposizione, dell’UPI regionale: come Capogruppo al consiglio provinciale di FdI sono soddisfatta perché la nostra comunità politica raggiunge un importante risultato.

Mi preme sottolineare il grande apporto che hanno dato tutti i gruppi di minoranza a Palazzo Sant’Agostino, Lega, Fi e la Provincia di Tutti, che hanno appoggiato senza indugio l’elezione del mio collega: grazie ai loro voti, l’opposizione ha dimostrato di essere compatta.

Il Consigliere Maranca saprà ben rappresentare tutti noi consiglieri provinciali del salernitano: gli sarò sempre vicino per continuare il lavoro di squadra che stiamo portando avanti dallo scorso dicembre”.