PROVINCIA DI SALERNO. VOTO AD INIZIO APRILE E CAMPAGNA DI ASCOLTO PER LA SCELTA DEL CANDIDATO PRESIDENTE

Per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Salerno, il successore di Franco Alfieri, si voterà nella prima decade di Aprile. E’ quanto stabilito dalla riunione che i vertici provinciali del Pd, insieme a Piero De Luca ed ai Consiglieri Provinciali di maggioranza, hanno tenuto, questa mattina, all’interno della sede provinciale del Partito Democratico. Evitare accavallamenti con la sentenza della Corte Costituzionale sul Terzo Mandato per De Luca: è questa una delle motivazioni che ha spinto alla decisione che, formalmente, resta nelle mani del Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo che, già nei primi giorni della prossima settimana, provvederà ad emettere il Decreto Elettorale. Ed il nome del candidato Presidente ? Per il momento il Pd non si sbilancia, troppe le ambizioni, legittime o meno, di chi guarda a Palazzo Sant’Agostino come possibile passaggio di una carriera politica di molti sindaci. Il tutto passerà attraverso una campagna di ascolto tra i Consiglieri Provinciali ed i territori prima della scelta definitiva.

