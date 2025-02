LUNEDI’ 24 FEBBRAIO AL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO IMPORTANTE INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’

Il prossimo 24 febbraio 2025 la Delegazione di Napoli del Sovrano Militare Ordine di Malta, con l’egida del Gran Priorato di Napoli e Sicilia e del suo Ospedaliere, Baronessa Califati, sarà impegnata in una importante operazione logistica il cui fine sarà quello di distribuire ad altre Delegazioni del Gran Priorato ma anche ad Associazioni locali di volontariato, come Casa Nazareth e Caritas Diocesana oltre 600.000 capi di abbigliamento che il Gruppo Salerno della Guardia di Finanza ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale Ordinario di Salerno di potere devolvere in beneficenza E’ stato nominato quale referente il Cap. Luca Patrizi, Comandante della Compagnia di Nocera Inferiore, quale coordinatore della fase logistica e di consegna in uno al Tenente Mauro Comandante presso il Porto d Salerno. Ed è proprio presso il Varco Ponte del nostro porto commerciale che il salernitano Cav. Avv. Amendola coordinerà per conto del S.M.O.M. le operazioni di consegna ai numerosi destinatari alcuni dei quali arriveranno con automezzi del Corpo Militare dell’Ordine di Malta da altre regioni d’Italia. Con queta importate operazione l’Ordine di Malta si impegna a testimoniare la fede nel soccorso ai poveri e bisognosi, secondo la sua millenaria tradizione e nel rispetto del suo antico motto tuitio fidei et obsequium pauperum.

