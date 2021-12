PROVINCIALI 2021. CANDIDATI A CACCIA DI 9 VOTI LIBERI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SALERNO

E’ caccia aperta, tra i candidati al Consiglio Provinciale di Salerno, ai 9 voti liberi, almeno per il momento, dei consiglieri comunali di Salerno che, in base al sistema del voto ponderale, possono determinare addirittura l’elezione o meno di un candidato. 9 sono i voti lasciati liberi mentre, all’interno delle tre liste civiche Progressisti, Campania Libera e Giovani per Salerno, già 9 sono stati indirizzati sul nome di Felice Santoro, il candidato predestinato a diventare il Vice Presidente della Provincia. Per il resto gli ultimi giorni saranno decisivi per conquistare i voti dei 9 consiglieri comunali di Salerno che, in ogni caso, saranno indirizzati tra le liste del Partito Democratico e di Campania Libera. Si vota sabato 18 Dicembre, a partire dalle 8:00: ci si puo’ scommettere che i consiglieri comunali di Salerno, almeno quelli di maggioranza, saranno gli ultimi a recarsi alle urne allestite all’interno di Palazzo Sant’Agostino.

