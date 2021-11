PROVINCIALI 2021. CONTE LAVORA AD UNA LISTA DI CENTRO SINISTRA, SPUNTA ANCHE QUELLA DEI MODERATI

C’è il deputato di Leu Federico Conte dietro alla lista di Centro Sinistra per le prossime elezioni provinciali del 18 Dicembre, pronta a far confluire importanti pezzi del Partito Democratico – soprattutto della Piana del Sele – ma anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle, che per la prima volta fanno la propria comparsa anche nel Consiglio Comunale di Salerno. Una lista che guarda anche ad altri movimenti e che sarà, di sicuro, una spina nel fianco del Partito Democratico che punta ad ottenere un risultato importante per il numero di seggi da ottenere nel Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino. Intanto, quando mancano meno di 20 giorni alla scadenza prevista per il deposito delle liste, spunta anche una civica di centro, una lista dei moderati alla quale stanno lavorando numerosi esponenti dell’area centrista, sempre vicina alle posizioni del Pd e del Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

