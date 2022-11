PROVINCIALI 2022. ALFIERI SI GIOCA TUTTO: LA PRESIDENZA ED IL RUOLO ALL’INTERNO DEL PD

Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio, con le Provinciali di domenica 20 Novembre si gioca un bel pezzo di futuro politico: in ballo non c’è solo la Presidenza della Provincia di Salerno – che potrebbe anche avere una breve durata, vista la volontà del Governo Meloni di tornare al voto popolare – ma c’è anche, in gioco, un ruolo importante da recitare all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno. Chiamato, d’urgenza, per risollevare il morale del Pd dopo le Politiche del 25 Settembre, ad Alfieri, a breve, potrebbe essere riconosciuto anche un ruolo strategico all’interno del Partito Democratico della Provincia di Salerno: insomma, l’ex Sindaco di Agropoli, oggi primo cittadino di Capaccio, con le elezioni di domenica si gioca davvero tutto.

