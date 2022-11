PROVINCIALI 2022. SONIA ALFANO LA “PASIONARIA” CHE SPERA DI EMULARE GIORGIA MELONI

Della sua appartenenza al centro destra, prima ad AN, poi al PDL, infine a Fratelli d’Italia dal 2012, non ha mai fatto un mistero: sia nel Comune di San Cipriano Picentino che fuori dal territorio comunale dove, oggi, è sindaco – prima donna nella storia del centro dei Picentini. Sonia Alfano, da vera “pasionaria” della politica, vuole scrivere la storia diventando la prima donna Presidente della Provincia di Salerno: e per farlo ha affrontato, anche se in sole due settimane, una vera e propria campagna elettorale, accompagnata dai vertici provinciali di Fratelli d’Italia, toccando tutti i territori del Salernitano, incontrando sindaci e consiglieri comunali del Cilento, della Piana del Sele, dell’Agro, della Valle dell’Irno.

