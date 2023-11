PROVINCIALI 2023. FORZA ITALIA E LEGA INSIEME: SI PUNTA SUGLI USCENTI RUBERTO E DEL SORBO

L’esperimento, per alcuni aspetti vincente, del 2021 sarà ripetuto anche per le Provinciali 2023: Forza Italia e Lega, in Provincia di Salerno, si preparano a disporre una lista unica per l’appuntamento con il voto del prossimo 20 Dicembre. E, salvo clamorosi colpi di scena, si riparte dagli uscenti che, negli ultimi due anni, sono stati seduti nei banchi dell’opposizione a Palazzo Sant’Agostoni: Giuseppe Ruberto per Forza Italia e Giuseppe Del Sorbo per la Lega. Poi, proprio in queste ore, si fanno altri nomi che potrebbero fare parte della lista: dalla consigliera comunale di Castel San Giorgio Tranzillo al Sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo, proprio di recente entrata a far parte di Forza Italia. Anche la Lega è pronta a schierare altri nomi e su questo sta lavorando il Coordinatore Provinciale del partito di Matteo Salvini Attilio Pierro.

