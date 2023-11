GIORGIA MELONI: “LA RIFORMA COSTITUZIONALE NON TOCCA LA FIGURA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”

La riforma costituzionale sul premierato varata in Consiglio dei ministri la scorsa settimana “non tocca la figura di garanzia del presidente della Repubblica e non costruisce un sistema nel quale il presidente del Consiglio è ostaggio della sua maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un’intervista al “Messaggero”. “Gli obiettivi di questa riforma sono garantire il diritto degli italiani di decidere da chi farsi governare e fare in modo che chi venga scelto dal popolo possa governare con un orizzonte di legislatura”, ha detto Meloni che poi si è espressa in merito alle preoccupazioni espresse dall’opposizione. “Se c’è qualcuno che deve essere preoccupato da questo cambiamento è solo chi vorrebbe far contare sempre meno gli italiani e fare calare sulla loro testa governi non scelti da nessuno”, ha aggiunto la premier.

