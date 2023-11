PROVINCIALI 2023. I NOMI DEI CANDIDATI DELL’AGRO: FDI, PD E LISTA DEI MODERATI

C’è fermento in tutti i Comuni dell’Agro per la prossima tornata elettorale. E. soprattutto, tra i Sindaci dei centri maggiormente rappresentativi c’è la volontà di piazzare almeno una pedina all’interno del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino. E cosi’ il Sindaco di Pagani Lello De Prisco è pronto a sostenere, con tutta la sua maggioranza, il Consigliere Provinciale uscente Gerardo Palladino, candidato nella lista dei Moderati alla quale sta lavorando il Consigliere Regionale Corrado Matera. Da Nocera Inferiore, invece, il primo cittadino Paolo Di Maio è pronto a mettere in campo un nome a sorpresa, possibilmente all’interno della lista di Campania Libera. Derby tutto casalingo, invece, a Nocera Superiore, con i due consiglieri provinciali uscenti, già pronti ed in campo per la prossima tornata elettorale: Rosario Danisi (Campania Libera) e Carmine Amato (Fratelli d’Italia).

Silenzio assoluto dal Comune di San Valentino Torio, invece, amministrazione comunale guidata dal già Presidente della Provincia Michele Strianese.