PROVINCIALI 2024. IL M5S RIVENDICA IL CANDIDATO PRESIDENTE, LAMBIASE: “CON IL PD ACCORDO NAZIONALE”

“Se ci dovesse essere un accordo nazionale con il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle della Provincia di Salerno ha tutte le carte in regola per rivendicare la candidatura alla Presidenza di Palazzo San’Agostino”. E’ quanto dichiara il Consigliere Provinciale del MS5 Catello Lambiase.

“Tutto è nelle mani”, precisa Lambiase, “dei nostri Coordinatori Regionali e Provinciali, ma è chiaro che il nostro partito non puo’ essere semplice ruota di scorta per il Partito Democratico e per il Centro Sinistra. Auspico che ci sia un’intesa nazionale, poi sui territori la ripartizione deve tenere conto del peso del Movimento 5 Stelle che, anche alle ultime elezioni Politiche del 2022, è stato il primo partito in Provincia di Salerno”.