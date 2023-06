PROVINCIALI 2024. IL PARTITO DEMOCRATICO PENSA AD UN CONSIGLIERE REGIONALE CANDIDATO PRESIDENTE

Franco Picarone o Luca Cascone. In questi giorni, in cui si è alle prese anche con la vicenda della celebrazione del Congresso Regionale, il Partito Democratico della Provincia di Salerno pensa al nome di un consigliere regionale da candidare alle Provinciali, come Presidente di Palazzo Sant’Agostino. La scelta, stando alle voci che arrivano dai corridoi della sede di Via Manzo, è ristretta a due nomi: Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio, eletto con il Partito Democratico e Luca Cascone, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Trasporti, eletto con la civica De Luca Presidente. L’idea è quella di puntare si di un nome già conosciuto su tutto il territorio della Provincia di Salerno che, in caso di elezione, possa anche liberare spazio all’interno delle liste per le Regionali del 2025.

