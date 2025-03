PROVINCIALI 2025. IL CENTRO DESTRA FA IL PIENO DI FIRME PER LA CANDIDATURA DI RINALDI

Il Centro Destra della Provincia di Salerno si prepara a fare il pieno di firme per la presentazione della candidatura alla carica di Presidente a Palazzo Sant’Agostino del Sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi. Numeri che, secondo le previsioni, dovrebbero superare anche le elezioni precedenti quando a Palazzo Sant’Agostino furono presentati, nell’ordine temporale, Giovanni Romano, Roberto Monaco e Sonia Alfano. Per Rinaldi, dunque, si prospetta una campagna elettorale molto avvincente, non solo tra gli amministratori di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, ma anche all’interno dei civici puri, degli scontenti del Partito Democratico, di alcuni partiti del centro sinistra – come ad esempio Azione – che hanno già annunciato libertà assoluta di voto per le prossime elezioni provinciali del 6 Aprile.

