CAPACCIO, COMUNALI 2025. VERSO LA SFIDA TRA AVVOCATI: FASOLINO CONTRO PAOLINO

Dalle aule di Tribunale alla campagna elettorale per le Comunali di Capaccio: gli avvocati Antonio Fasolino e Gaetano Paolino saranno, con ogni probabilità, i principali candidati alla carica di Sindaco, per la successione a Franco Alfieri. E mentre Paolino ha, di fatto, ufficializzato la sua disponibilità a guidare il gruppo della maggioranza che sosteneva Franco Alfieri, Fasolino, già nelle prossime ore, potrebbe raccogliere la sfida, partendo dalla coalizione di centro destra, allargando la coalizione anche a civici e partiti che non si riconoscono nella continuità con il gruppo Alfieri.

