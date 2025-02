PROVINCIALI 2025. IL SINDACO DI POSTIGLIONE CENNAMO: “MIA CANDIDATURA? L’HO APPRESA DALLA STAMPA”

Con una nota, a seguito delle notizie riportate sulla stampa di una possibile candidatura alla Presidenza dell’Ente Provincia di Salerno di Palazzo Sant’Agostino, il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, chiarisce- “Apprendo dalla stampa di una mia candidatura alla presidenza della Provincia di Salerno. Premesso che sono il sindaco di un piccolo comune ed essere accostato come possibile candidato ai vari presidenti che mi hanno preceduto sia di destra che di sinistra alla guida dell’Ente non può farmi altro che piacere ma certe notizie dovrei saperle in anticipo prima io e non dai social o dai giornali. Ad oggi nulla mi è stato riferito o proposto circa questa possibilità che mi meraviglia. Come uomo libero e uomo del territorio, ho lo sguardo rivolto verso ogni possibilità di crescita del territorio ma tale notizia mi dà l’impressione di essere diffusa ad arte poiché nessuno dei partiti, né a destra e né a sinistra, mi ha mai convocato per una potenziale mia candidatura che resta solo una notizia fantasiosa e non fondata. Io intanto continuo a lavorare come ogni giorno per il mio territorio”.

