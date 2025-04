PROVINCIALI 2025. PER IL SINDACO NAPOLI INCONTRO CON GLI AMMINISTRATORI DEI PICENTINI

Accompagnato dal Consigliere Provinciale del Partito Democratico e Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, questo pomeriggio, ha incontrato gli amministratori del territorio dei Picentini, in vista della scadenza elettorale di domenica 6 Aprile. Accanto a D’Onofrio, anche il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano, quello di Giffoni Sei Casali Franco Munno, gli esponenti delle amministrazioni comunali di Acerno, Pontecagnano Faiano, Montecorvino Pugliano.

“Un incontro partecipato” sottolinea Martino D’Onofrio, ” per continuare il lavoro in provincia con Enzo Napoli. Abbiamo tante sfide da affrontare e continueremo a lavorare con spirito di servizio per contribuire a migliorare la nostra provincia. Le difficoltà sono tante, a causa di una situazione normativa che vede tutte le province italiane soffrire per la mancanza di risorse. Abbiamo e stiamo facendo l’impossibile e continueremo a farlo con l’auspicio che il governo cambi la legge per rimettere le Province nelle condizioni di poter tornare ad essere protagoniste come lo erano un tempo su materie delicate come le strade, le scuole e la cultura.”