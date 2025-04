NOCERA INFERIORE. IL SINDACO DE MAIO: “GRAZIE A PRESIDENTE DE LUCA PER FONDI PONTE TRA LE DUE NOCERA”

Con la visita del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina è stato riaperto l’attraversamento sull’alveo torrente Cavaiola – F.lli Fresa/via Firenze – al confine tra il Comune di Nocera Inferiore e il Comune di Nocera Superiore.

L’attraversamento era stato chiuso nel febbraio 2024, a causa della formazione di una buca che avrebbe potuto causare cedimenti strutturali del piano viabile del viadotto.

Conseguentemente, gli uffici tecnici dei due Comuni si sono immediatamente attivati, in sinergia con il Genio Civile di Salerno, per la messa in sicurezza dell’area.

Inoltre, gli Enti hanno inviato alla Regione Campania una richiesta di contributo per l’esecuzione a regia dell’intervento di somma urgenza per eliminare la criticità indifferibile e il ripristino della strada.

Il progetto ha previsto un importo complessivo di circa 244.000,00 euro, cui hanno contribuito la Regione Campania (con il finanziamento di 80.000,00 euro) e i Comuni di Nocera Inferiore e Superiore (per circa 82.000,00 euro ciascuno).

Dunque, i due Comuni hanno stipulato un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento delle attività previste per il ripristino dell’attraversamento, individuando quale soggetto attuatore il Comune di Nocera Superiore.

I lavori hanno avuto inizio il 19 dicembre 2024 e sono stati ultimati nei giorni scorsi.

«In poco più di tre mesi è stato possibile rifare ex novo un’opera strategica come il ponte al confine tra il Comune di Nocera Inferiore e il Comune di Nocera Superiore, la cui chiusura tanti disagi ha causato ai residenti della zona e che ha avuto notevoli ripercussioni sulla viabilità e vivibilità della città. Un attraversamento importante per snellire la viabilità in prossimità dell’ospedale, dello Stadio Comunale e di via Atzori, area altamente trafficate» afferma il Sindaco, Paolo De Maio.