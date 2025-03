PROVINCIALI 2025. RINALDI (CENTRO DESTRA) INCONTRA I SINDACI A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Una convention di tutto il Centro Destra della Provincia di Salerno, con la presenza di esponenti istituzionali, per manifestare il sostegno a Giuseppe Rinaldi, Sindaco di Montesano sulla Marcellana, candidato dell’area per la Presidenza della Provincia. L’appuntamento è per sabato 29 Marzo, a partire dalle 10:30, nell’Aula Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino dove tutta la coalizione di centro destra proverà a dare una dimostrazione di forza e di compattezza in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo 6 Aprile. Poco piu’ di una settimana per gli ultimi appuntamenti di una campagna elettorale difficile ed in salita per il Centro Destra, considerata l’ampia appartenenza all’area del Pd di Sindaci e Consiglieri Comunali della Provincia di Salerno. L’obiettivo minimo, per Rinaldi, è quello di ottenere una percentuale superiore al 30% che già segnerebbe un primo stop per l’area politica che si riconosce nel Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

Share on: WhatsApp