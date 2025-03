FRANCO MARI (AVS): “BASTA MANCE E BONUS, CI VUOLE ADEGUAMENTO DEI SALARI”

“Noi chiediamo di abbandonare mance, bonus o comunque si chiamino, di indicizzare i salari, noi parliamo di scala mobile, chiamiamola, anche qui, come volete, ma i salari devono essere adeguati automaticamente al costo della vita, chiediamo inoltre congrue risorse per redistribuire i redditi. Perché anche se la presidente Meloni gira il mondo dicendo che l’Italia ‘prospera’, in realtà è stata costretta a varare il decreto bollette perché 1 persona su 4 é a rischio povertà. Le politiche dei redditi e del mercato del lavoro hanno clamorosamente fallito nel nostro Paese: dal 2008 abbiamo perso quasi il 9% del potere d’acquisto, l’Italia registra la peggiore performance. Eppure solo qui esiste la pratica del bonus, che prende sempre il nome del presidente del Consiglio che lo elargisce, una mancia, non è mai successo in un nessun altra parte d’Europa”. Lo ha detto Franco Mari, capogruppo di AVS nella commissione Lavoro alla Camera, nel dibattito sulle Mozioni Bonus Renzi.

