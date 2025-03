PROVINCIALI 2025. EUROPA VERDE ANNUNCIA L’ASTENSIONE PER IL VOTO DEL 6 APRILE

Gli amministratori e le amministratrici locali, insieme all’esecutivo provinciale della Federazione Provinciale di Europa Verde Salerno, dopo un attento confronto con le articolazioni territoriali del partito, hanno deciso di astenersi dal voto per la presidenza della Provincia di Salerno in occasione delle elezioni previste per il prossimo 6 aprile 2025.

E’ quanto rendono noto gli esponenti di Europa Verde in una nota.

Questa scelta nasce dalla constatazione che, ancora una volta, Europa Verde non è stata coinvolta dal Partito Democratico e dalle altre forze del centrosinistra nel processo di selezione della candidatura. Il metodo decisionale adottato non ha garantito un adeguato livello di partecipazione e condivisione, escludendo di fatto forze politiche come la nostra dalla possibilità di esprimere la propria visione e di contribuire attivamente alla costruzione di una proposta politica realmente rappresentativa dei reali bisogni dei cittadini.

Pur rimanendo saldamente ancorati ai valori della coalizione e disponibili al dialogo e alla collaborazione con le altre forze del centrosinistra e del campo largo per costruire una valida alternativa alla destra, riteniamo necessario un cambio di rotta nel metodo con cui si opera e si costruiscono le alleanze politiche a livello territoriale.