Una prova di unità e di compattezza che, almeno per le prossime elezioni Provinciali, va oltre il risultato e guarda ai prossimi appuntamenti elettorali in Campania e nei Comuni. I vertici regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, all’interno della sede provinciale di Fratelli d’Italia, hanno presentato, in maniera ufficiale, la candidatura a Presidente della Provincia di Salerno del Sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi.

