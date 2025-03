CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. IL 19 MARZO SEDUTA PER IL QUESTION TIME

“Day Hospital Diagnostici per le malattie reumatiche e per altre patologie gravi”, “Potenziamento dei collegamenti tra le aree a sud di Salerno e l’aeroporto di Pontecagnano con particolare attenzione alla vocazione turistica del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”, “Pubblicità del progetto della nuova sede della Regione “Un faro per la Campania, una nuova porta per Napoli”,”: sono le interrogazioni, presentate, rispettivamente, dai consiglieri Tommaso Pellegrino (IV) (le prime due), e dalla consigliera Maria Muscarà (grippo misto), che verranno discusse nel Question Time, che si terrà in Consiglio regionale, il 19 marzo prossimo, dalle ore 11 alle ore 13.

