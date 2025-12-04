PROVINCIALI 2026. ANDREA VOLPE: “LISTA PSI AVANTI, NUMEROSE DISPONIBILITA’ A CANDIDARSI”

L’effetto Regionali 2026 continua a produrre sviluppi positivi per il Psi. Lo conferma il confermato Consigliere Regionale della lista AVANTI PSI Andrea Volpe che, insieme ai vertici provinciali del partito, proprio in queste ore sta ricevendo numerose richieste di candidatura da parte di Sindaci e Consiglieri Comunali della Provincia di Salerno.
“Abbiamo numerose disponibilità per una candidatura nella lista Avanti Psi”, sottolinea Volpe, “che, dopo il dato straordinario delle Regionali, si conferma come elemento trainante di tutto il Centro Sinistra della Campania e della Provincia di Salerno. E’ chiaro che, adesso, insieme ai vertici del partito, ci toccherà fare una sintesi, anche per rappresentare tutti i territori del Salernitano e definire le candidature per le prossime provinciali dell’11 Gennaio 2026.”