CARLO CALENDA (AZIONE): “NON ENTREMO NELLA MAGGIORANZA DI GIORGIA MELONI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Diremo di no”. Lo afferma Carlo Calenda, leader di Azione, nel corso di Sky Start alla domanda su cosa risponderebbe se in caso di vittoria alla prossime politiche del centrodestra Meloni chiedesse ad Azione di entrare in maggioranza.
Quanto al futuro premier del centrosinistra e se possa essere Schlein, Calenda risponde: “Ah bo.. Credo che Conte abbia delle carte da giocare ed un’ area del pd lo vuole, tutti i dem che erano riuniti a Montepulciano metà di quelli alle primarie di coalizione faranno votare Conte”.





