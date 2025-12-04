PROVINCIALI 2026. LUCA CASCONE AL LAVORO PER LA COMPOSIZIONE DELLA LISTA A TESTA ALTA

E’ il Consigliere Regionale Luca Cascone il vero protagonista della presentazione, in occasione della prossima tornata elettorale per le Provinciali dell’11 Gennaio, della lista A TESTA ALTA. La compagine civica, dopo l’esperienza delle Regionali con l’elezione di 4 consiglieri regionali in tutta la Campania, punta ad avere una sua rappresentanza politica anche all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno. Da oggi entra nel vivo il lavoro per Luca Cascone: trovare 16 nomi competitivi, tra Sindaci e Consiglieri Comunali di tutta la Provincia di Salerno, che abbiamo intenzione di mettersi in gioco per conquistare un seggio all’interno del Consiglio Provinciale di Palazzo Sant’Agostino. Tra i nomi che già figurano nell’elenco dei candidati ci sono il Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti e la Consigliera Comunale di Eboli Filomena Rosamilia.

