PROVINCIALI 2026. LUCA CASCONE AL LAVORO PER LA COMPOSIZIONE DELLA LISTA A TESTA ALTA

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

E’ il Consigliere Regionale Luca Cascone il vero protagonista della presentazione, in occasione della prossima tornata elettorale per le Provinciali dell’11 Gennaio, della lista A TESTA ALTA. La compagine civica, dopo l’esperienza delle Regionali con l’elezione di 4 consiglieri regionali in tutta la Campania, punta ad avere una sua rappresentanza politica anche all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno. Da oggi entra nel vivo il lavoro per Luca Cascone: trovare 16 nomi competitivi, tra Sindaci e Consiglieri Comunali di tutta la Provincia di Salerno, che abbiamo intenzione di mettersi in gioco per conquistare un seggio all’interno del Consiglio Provinciale di Palazzo Sant’Agostino. Tra i nomi che già figurano nell’elenco dei candidati ci sono il Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti e la Consigliera Comunale di Eboli Filomena Rosamilia.





Related Posts

Dicembre 3, 2025

ANTONIO D’ALESSIO (AZIONE): “STELLANTIS, IL MINISTRO URSO VEDE UN’ALTRA REALTA’ “

Dicembre 3, 2025

LUIGI DI MAIO ELOGIA GIORGIA MELONI PER LA VISITA NEI PAESI ARABI

Dicembre 3, 2025

PROVINCIALI 2026. DOMANI A SALERNO INCONTRO CON PIERO DE LUCA PER LA LISTA DEL PD