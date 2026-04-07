PROVINCIALI 2026. CENTRO DESTRA A CACCIA DELL’UNITA’: RIUNIONE OGGI A SALERNO PER IL NOME

I Segretari Provinciali dei partiti del centro destra tornano a riunirsi, questa volta, per la scelta del nome da candidare a Presidente della Provincia. Imma Vietri (Fratelli d’Italia), Roberto Celano (Forza Italia), Aurelio Tommasetti (Lega), insieme a Noi Moderati, si troveranno, a partire dalle 18:30, nella sede Provinciale del partito di Giorgia Meloni per individuare il nome di un candidato unico, in vista della scadenza del prossimo 4 Maggio. Circola, da tempo, il nome dell’attuale Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti che, non a caso, proprio nelle ultime settimana ha provato a ricucire con tutti i partiti del Centro Destra, all’interno della propria maggioranza. L’alternativa? Il nome è quello dell’attuale Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, Capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Sant’Agostino.